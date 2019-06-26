المشاط يدعو الحكومة لإشراك القطاع الخاص بإعمار المدن المحررة

2019/06/26 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - علي كريم اذهيب

دعا عضو مجلس إدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط , إلى أهمية أشركات القطاع الخاص في إعمار المناطق المحررة".وقال المشاط في بيان صحفي, إن"هناك العديد من شركات القطاع الخاص تعمل بشكل وطني وأثبتت قدرتها على التنافس مع شركات القطاع الحكومي", منوهاً إلى أهمية أشراك الحكومة العراقية لشركات القطاع الخاص في برامج واستراتيجية إعادة إعمار المناطق المحررة".ولفت إلى أن"القطاع الخاص والاستثمار يعتبر المنفذ الوحيد اليوم لمساندة القطاع الحكومي لاعمار المناطق المحررة، لتبني المشاريع الضخمة والكبيرة في تلك المناطق لاسيما وان البنى التحتية تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة التي تستطيع شركات القطاع الخاص توفيرها".ويضيف المشاط : لا يمكن للدولة من خلال الموازنة التي تشهد عجزا مستمرا كل عام ان تتكفل بإعادة إعمار المناطق المحررة لوحدها دون الاستعانة بالقطاع الخاص والجهد المحلي فضلا عن الاستثمار الذي تتقدم به الشركات سواء كانت محلية او اجنبية".

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