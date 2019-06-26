هيئة ذوي الإعاقة تدعو المستفيدين إلى مراجعتها لاستلام استمارة إصدار البطاقة الذكية

2019/06/26 | 13:48

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بغداد :سومر نيوز

دعت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، المستفيدين ...

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