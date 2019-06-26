2019/06/26 | 13:48

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الكشف عن موقف مورينيو من تدريب نيوكاسل

الاربعاء

26

حزيران

2019 :

01:39 pm

12

‏ديلي ميل | يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفض تدريب نيوكاسل

يونايتد خلفًا لرافائيل بينيتيز.

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