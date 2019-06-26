عمليات بغداد تعلن القبض على فتاة بتهمة السرقة

2019/06/26 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، القاء القبض على فتاة بتهمة سرقة دار أحد المواطنين جنوبي العاصمة.





وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبمختلف مسمياتها وصنوفها عيون ساهرة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين او العبث بممتلكاتهم”.

وأضاف، انه “بالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام واستخبارات بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية من القاء القبض على فتاة متهمة بسرقة مبلغ من المال وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة من داخل دار في منطقة البياع”.





وأوضح البيان، انه “بعد التحقيق معها اعترفت صراحة عما ذكر اعلاه”، مشيرا الى “تسليم المتهمة للجهات المختصة لتنال جزائها العادل”.

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