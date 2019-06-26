النفط يقفز بفعل انخفض مخزونات الخام الأمريكية

2019/06/26 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نحو شهر، الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولار للبرميل إلى 66.08 دولار للبرميل.ولامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ […]

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