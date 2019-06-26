2019/06/26 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة: الداخلية تعرض عدداً من الهويات المزورة والوثائق والاموال بحوزة ابن شقيق عالية نصيف) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة: الداخلية تعرض عدداً من الهويات المزورة والوثائق والاموال بحوزة ابن شقيق عالية نصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).