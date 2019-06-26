450 الف طالب للمرحلة الاعدادية يتوجهون غدا لأداء امتحاناتهم النهائية

2019/06/26 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت وزارة التربية عن مشاركة 465,409 طالباً من كلا الجنسين في الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018 - 2019 ، مؤكدةً استكمال مستلزمات الامتحانات والتحضيرات النهائية لإنجاحها ، فيما دعت في ذات الوقت إلى الابتعاد عن جميع الحالات السلبية التي تسيء للعملية التربوية ....

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