الرئيس صالح : نرفض الحرب على إيران

2019/06/26 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقاء مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن بلاده لا تقبل الحرب على أي من الدول المحيطة، لافتاً أن الحرب يسهل البدء فيها ولكن من الصعب جدا إنهائها.وقال صالح، خلال اللقاء ، إن بلاده لا ترغب بأن تكون مسرحاً لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة بها …

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