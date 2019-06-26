الخارجيـة النيابية تناقش ملف صفقـة القرن مع مستشـار الرئيس الفلسطينـي

2019/06/26 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية ، ظهر اليوم ، نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناقشة ملف صفقة القرن وتطورات الاوضاع الدولية في المنطقـة.

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