البرلمـان يتسلم اسماء 167 مرشحا للدرجات الخاصـة والمناصب بالوكالـة

2019/06/26 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم مجلس النواب قائمـة رسميـة تضم 167 مرشحـا للدرجات الخاصـة والمناصب بالوكالـة ، تضم سفراء ووكلاء وزارات حصرا ، .,توقع ممثلو الكتل السياسية ان يتم الاتفاق بين هيئة الرئاسة وقادة الكتل على عرض تلك القائمـة ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة.

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