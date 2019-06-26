ابو عصام يبين حقيقة منعه من الظهور في الاعلام السوري الرسمي

2019/06/26 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الفنان السوري، عباس النوري، الشهير بلقب "ابو عصام" شائعة منع ظهوره في الإعلام السوري الرسمي، وتداول هذه الشائعة على نطاق واسع في مواقع إخبارية عربية، ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر النوري في تصريحات لموقع الاعلام "الاماراتي"، عن النوري قوله، إن" من يمتلك تقديم الفنان أو منعه وحجبه، هو الشارع والناس، وليس المؤسسات أياً كانت".وأوضح النوري، او "أبوعصام" كما عرف في الشارع العربي ان" انتشار شائعة منع ظهوره في الإعلام السوري الرسمي تأتي بالوقت الذي يتم فيه تنسيق استضافته في أحد البرامج الشهيرة على القناة السورية الرسمية، وأن التحضير لهذا اللقاء جارٍ حالياً مع معد البرنامج".واضاف النوري، انه" لا علم لي بقرار الحظر من عدمه، ولن أعلق على شيء من هذا القبيل، وأثق بأن هذا النوع من الأخبار يراد منها هدف واحد فقط، هو التداول الأهوج، والمنفلت، على صفحات ثقافة المتسرعين واللاهثين وراء الإشاعات في الفيسبوك، وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي".انتهى..م.م

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