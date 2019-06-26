جامعة كربلاء تناقش تطورات الامراض الجلدية وعلاجها في ندوة علمية

وناقشت الندوة اسباب انتشار الامراض الفطرية الجلدية ودور الرقابة الصحية الوعي الصحي للحد من انتشارها، وطرق انتقالها والوقاية منها، والتطورات المرضية الناتجة عن سوء أستخدام الادوية والأستخدام المفرط دون استشارات طبية، الى جانب اهم المستجدات البحثية في مجال التشخيص والعلاج والمتابعة، ومناقشة طرق علاج الأمراض الجلدية المرتبطة بأمراض أخرى.
من جانبهم اكد المشاركون على اهمية التوعية الصحية ونشر الوعي الصحي في المجتمع وتجنب اخذ الادوية بدون استشارات طبية لما يمكن من ان تعكسه من ظهور امراض معقدة جينياً، كما واكد المشاركن على اهمية نقل نتائج الأبحاث المعاصرة ومستجدات العلوم الطبية وتشجيع تبادل الخبرات الصحية لتعزيز البحث العلمي، فضلاً عن اشراك دوائر الصحة لتشخيص المشاكل الطبية والمرضية التي تصاحب اعمالهم اليومية وعرضها على الجامعات لغرض تصميم مشاريع بحثية تطبيقية لطلبة الدراسات العليا لإنجازها والمساهمة في حلها.
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