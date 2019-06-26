2019/06/26 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت كلية العلوم الطبية للتطبيقية في جامعة كربلاء، ندوة علمية عن مشاكل علاج الأمراض الناجمة عن الإصابة بالفطريات الجلدية، بمشاركة باحثين ومختصين.تناولت الندوة أنواع الأمراض الفطرية وطرق إنتشار العدوى، وأبرز الأمراض الفطرية إنتشاراً في العراق، والمقارنة بين طرق العلاج المختلفة، والعوامل التي تؤثر على إستجابة المريض للعلاجات الدوائية، فضلاً عن تأثير المضادات الفطرية على هذه الفطريات لدى المرضى، وطرق التأكد من أن المرض جلدي أو ناجم عن أعراض أخرى قبل وصف العلاج للمريض.

وناقشت الندوة اسباب انتشار الامراض الفطرية الجلدية ودور الرقابة الصحية الوعي الصحي للحد من انتشارها، وطرق انتقالها والوقاية منها، والتطورات المرضية الناتجة عن سوء أستخدام الادوية والأستخدام المفرط دون استشارات طبية، الى جانب اهم المستجدات البحثية في مجال التشخيص والعلاج والمتابعة، ومناقشة طرق علاج الأمراض الجلدية المرتبطة بأمراض أخرى.

من جانبهم اكد المشاركون على اهمية التوعية الصحية ونشر الوعي الصحي في المجتمع وتجنب اخذ الادوية بدون استشارات طبية لما يمكن من ان تعكسه من ظهور امراض معقدة جينياً، كما واكد المشاركن على اهمية نقل نتائج الأبحاث المعاصرة ومستجدات العلوم الطبية وتشجيع تبادل الخبرات الصحية لتعزيز البحث العلمي، فضلاً عن اشراك دوائر الصحة لتشخيص المشاكل الطبية والمرضية التي تصاحب اعمالهم اليومية وعرضها على الجامعات لغرض تصميم مشاريع بحثية تطبيقية لطلبة الدراسات العليا لإنجازها والمساهمة في حلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة كربلاء تناقش تطورات الامراض الجلدية وعلاجها في ندوة علمية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة كربلاء تناقش تطورات الامراض الجلدية وعلاجها في ندوة علمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).