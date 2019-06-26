سويسرا تمنع شركة بيلاتوس للطائرات من العمل بالسعودية والإمارات

2019/06/26 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..منعت وزارة الخارجية السويسرية، الأربعاء، شركة بيلاتوس لصناعة الطائرات من العمل بالسعودية والإمارات، مشيرة إلى أن الشركة خرقت القواعد الخاصة بتقديم الدعم اللوجيستي لقوات أجنبية.وقالت الحكومة إن الشركة لم تمتثل لالتزاماتها بموجب القوانين وأضافت أنها قدمت تقريرا لمكتب المدعي العام السويسري.واوضحت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في بيان، أنه ”بعد التحقيق في الأمر […]

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