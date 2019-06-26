وزير الخارجية يدعو لندن إلى المساهمة في حل المشاكل العالقة في عموم المنطقة

2019/06/26 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم لندن إلى المساهمة في حلِّ المشاكل العالقة في عُمُوم المنطقة، وتجنيبها الأزمات التي تشكِّل خطراً على جميع الشُعُوب.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الاربعاء, ان الحكيم التقى اللورد طارق أحمد أوف ويمبلدون وزير الدولة لشُؤُون الكومنولث والأمم المتحدة الممثل الخاصّ لرئيس الوزراء، وجرى استعراض سير العلاقات بين بغداد ولندن، […]

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