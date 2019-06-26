بالصور.. مداهمة مضافة لداعش وضبط صواريخ كراد بداخلها في الموصل

2019/06/26 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن مداهمة مضافة لداعش وضبط صواريخ كراد بداخلها في الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “بعملية نوعية نفذت وفق معلومات أستخبارية دقيقة داهمت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وفوج المهمات الثاني التابع للمديرية مضافة في أحد […]

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