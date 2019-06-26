2019/06/26 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

11 لاعبًا بـ280 مليون يورو..



خطة ريال مدريد لإنعاش الميركاتو

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بعدما تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع خمسة لاعبين من أجل مشروعه في الموسم المقبل بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، فإنه بات على إدارة الملكي في الوقت الحالي مهمة التخلص من هؤلاء الذين استبعدهم زيدان.

وفي الأيام الأخيرة استطاعت إدارة الميرينجي أن تتخلص بالفعل من لاعبها الإسباني ماركوس يورينتي والذي سينضم إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات، ومن هنا نجد أنه قد تبقى نحو 10 لاعبين على إدارة الملكي التخلص منهم، والذين يكونون بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الإسباني يورينتي فريقا كاملا يساوي وحده 280 مليون يورو، وهو الرقم الذي يثير غيرة بقية الفرق في القارة الأوروبية.

حراسة المرمى وكيلور نافاس

ووفقا للموقع الشهير «ترانسفير ماركت» نجد أن حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس تساوي قيمته السوقية نحو 10 ملايين يورو، والذي أبلغه المدرب الفرنسي أنه ينوي الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساسي للفريق الأبيض، ومن هنا فإن على الحارس الكوستاريكي الانضمام إلى فريق آخر بحثا عن مزيد من الدقائق على العشب.

الدفاع

ومن الناحية الدفاعية نجد أن القيمة السوقية للاعب الإسباني سيرجيو ريحليون تقدر بنحو 15 مليون يورو، والذي من المتوقع انتقاله إلى صفوف نادي إشبيلية الإسباني، في حين أن مواطنه خيسوس فاييخو تقدر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وهو اللاعب الذي لم يتحدد إلى الآن وجهته المقبلة، وأخيرا نجد أيضا الفرنسي ثيو هيرنانديز، والذي ِلا يرغب زيدان في وجوده بعد الأداء السيء الذي قدمه في موسم 2017-2018، ويسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي لضم المدافع الفرنسي في صفوف فريقه.

خط الوسط

من ناحية خط الوسط، نجد أن إدارة الميرينجي قد تخلصت بالفعل من الإسباني ماركوس يورينتي لصالح نادي أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات، وبالتالي فإن النادي الملكي استطاع بالفعل التخلص من يورينتي بأكثر من قيمته السوقية التي كانت تساوي 20 مليون يورو فقط، مستغلا أن إدارة «الروخيبلانكوس» قد انتعشت خزينتها بعد تخلصها من لاعبها رودريجو هيرنانديز.

ونجد أيضا من ضمن هؤلاء الذين يحترفون اللعب في مركز خط الوسط ويسعى الملكي للتخلص منهم اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والذي تقدر قيمته بنحو 35 مليون يورو، والإسباني داني سيبايوس والذي تساوي قيمته 30 مليون يورو.

جبهة الهجوم

أما في منطقة الهجوم فنجد النرويجي مارتن أوديجارد الذي تقدر قيمته بـ15 مليون يورو، والكولومبي خاميس رودريجيز الذي تساوي قيمته 50 مليون يورو،والويلزي جاريث بيل الذي يقدر بـ60 مليون يورو، وأخيرا نجد الدومينيكاني ماريانو دياز والذي تساوي قيمته نحو 20 مليون يورو.

من هنا نجد أن القيمة المتوقعة لهؤلاء اللاعبين الـ11 تساوي 280 مليون يورو وهو ما يعني أن قيمة هؤلاء اللاعبين المستبعدين فقط تتفوق على القيمة الإجمالية لأغلبية الفرق في الدوريات الأوروبية الكبرى، فهؤلاء اللاعبون الـ11 تتفوق قيمتهم على نحو 15 فريقا الدوري الإسباني، و15 فريقا أيضا في الدوري الإيطالي، و18 فريقا في الدوري الفرنسي، و12 فريقا في الدوري الألماني، وتسعة فرق في الدوري الإنجليزي، وهو ما يعني أن مجموع القيمة السوقية للاعبين الـ11 تتفوق قيمتهم على نحو 69 من بين 98 فريق من أقوى الفرق في القارة العجوز.انتهى2

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