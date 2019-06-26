2019/06/26 | 14:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / خطوة برس اصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاربعاء، في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة 15 عاماً لمتهمة اندونيسية أدينت بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وأصدرت بحقها حكماً بالسجن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: السجن 15 عاما لإندونيسية مدانة بالإرهاب) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء: السجن 15 عاما لإندونيسية مدانة بالإرهاب وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: السجن 15 عاما لإندونيسية مدانة بالإرهاب) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: السجن 15 عاما لإندونيسية مدانة بالإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).