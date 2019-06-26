2019/06/26 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس‎ ‎ اصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاربعاء، في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن لمدة 15 عاماً لمتهمة اندونيسية ‏أدينت بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي‎.‎ وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة بالانتماء لتنظيم داعش ‏الإرهابي وأصدرت بحقها حكماً بالسجن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء: السجن 15 عاما لإندونيسية مدانة بالإرهاب وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: السجن 15 عاما لإندونيسية مدانة بالإرهاب) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: السجن 15 عاما لإندونيسية مدانة بالإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).