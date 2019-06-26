النفط يحقق اعلى مستوياته خلال شهر واحد

2019/06/26 | 14:04

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حققت أسعار النفط، أعلى مستوياتها خلال شهر واحد، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات

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