بعد تأمين خانقين بالكامل.. الحشد الشعبي يحذر من الشائعات المغرضة

2019/06/26 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت قوات الحشد الشعبي، تأمين قضاء خانقين بشكل كامل، محذرا من شيء محدد. وذكر اعلام الحشد في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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