مثنى السامرائي: طريقة توزيع الدرجات الخاصة ألحقت مزيداً من الظلم بالمحافظات المحررة

2019/06/26 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر القيادي في تحالف القوى العراقية مثنى السامرائي، أن طريقة توزيع الدرجات الخاصة ألحقت مزيداً من الظلم بالمحافظات المحررة.

وأعرب السامرائي في بيان، عن استغرابه من تصريحات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي, حول توزيع الدرجات الخاصة، وأنها غير خاضعة للمحاصصة، مشيرا الى ان قائمة المدراء العامين التي مررها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً تم عرض سيرهم الذاتية على الوزراء قبل عدة دقائق من انعقاد الجلسة، مما سبب حرجاً للوزراء فمرروها.

وأوضح السامرائي، أن الدستور العراقي كان واضحاً في المادة التاسعة منه بضرورة تحقيق التوازن بين جميع مكونات الشعب، مطالباً القائمين على السلطة بعدم ممارسة التمييز والإقصاء الطائفي، وأن يمنحوا المحافظات المحررة حقوقها بالتمثيل في جميع مؤسسات الدولة.

واكد السامرائي، رفضه لاعتبار أبناء تلك المحافظات مواطنين من الدرجة الثانية، مضيفاً أنه في الوقت الذي يردد البعض رفضهم للمحاصصة، فإنهم يمعنون في ممارسة الإقصاء الطائفي بحجة تبني المنهج الوطني.

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