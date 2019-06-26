2019/06/26 | 14:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني ،الاربعاء، ان شرطة صلاح الدين بالغت في حديثها بشأن تحركات تنظيم “ داعش” الاجرامي في قضاء الطوز.
وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، ان “تصريحات الشرطة المحلية في صلاح الدين بشأن تحركات تنظيم “ داعش” الاجرامي في قضاء الطوز مبالغ فيها “، مبيناً ان ” الحركة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد الشمال: هناك مبالغات بالحديث عن تحركات داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني ،الاربعاء، ان شرطة صلاح الدين بالغت في حديثها بشأن تحركات تنظيم “ داعش” الاجرامي في قضاء الطوز.
وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، ان “تصريحات الشرطة المحلية في صلاح الدين بشأن تحركات تنظيم “ داعش” الاجرامي في قضاء الطوز مبالغ فيها “، مبيناً ان ” الحركة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد الشمال: هناك مبالغات بالحديث عن تحركات داعش) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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