حشد الشمال: هناك مبالغات بالحديث عن تحركات داعش

2019/06/26 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني ،الاربعاء، ان شرطة صلاح الدين بالغت في حديثها بشأن تحركات تنظيم “ داعش” الاجرامي في قضاء الطوز.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، ان “تصريحات الشرطة المحلية في صلاح الدين بشأن تحركات تنظيم “ داعش” الاجرامي في قضاء الطوز مبالغ فيها “، مبيناً ان ” الحركة […]

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