اليمن تستعد لازاحة الستار عن صواريخ باليستية ومجنحة

2019/06/26 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الأربعاء، عن قرب ازاحة الستار عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية اليمنية وعلى رأسها الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير.وقال سريع في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “قريباً جدا..وبعون الله وتأييده تزيح القوات المسلحة اليمنية الستار عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية من الأسلحة المختلفة […]

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