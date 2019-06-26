زيدان وبنزيما يوجهان رسالتين للمنتخب الجزائري قبل لقاء السنغال

2019/06/26 | 14:11

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بغداد اليوم-متابعة

وجه مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان وهداف الفريق كريم بنزيما، من الأصول الجزائرية، رسالتا دعم للمنتخب الجزائري لكرة القدم، الذي استهل مشاركته في كأس أمم إفريقيا قبل أيام بفوز مستحق على كينيا بهدفين دون رد.

وتداولت الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبنزيما، دعم من خلاله المنتخب الجزائري وتفاعل معه خلال البطولة الأفريقية.

وقال بنزيما باللغة الفرنسية "قوة عظيمة للجزائر خلال (بطولة أمم أفريقيا)..



واحد، إثنان، ثلاثة".

ولم يكن بنزيما الوحيد الذي أظهر دعمه للمنتخب الجزائري، فقد سبقه المدير الفني لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، عندما عبر عن مساندته "لمحاربي الصحراء" في البطولة التي انطلقت بمصر وتستمر حتى 19 تموز المقبل.

واستغل زيدان ذو الأصول الجزائرية، وجوده بإحدى الدورات الكروية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية، ليوجه رسالة دعم لزملاء رياض محرز خلال البطولة.

وقال "زيزو" في التصريح الذي نشره موقع "أونز مونديال" الفرنسي "أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يلعب بشكل جيد في بطولة أمم أفريقيا، وأن يقدم أداء يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخورا به".

وستخوض الجزائر مواجهة صعبة أمام السنغال مساء الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا.

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