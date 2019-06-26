انطلاق عملية تطهير على الشريط الحدودي بين العراق وسورية

2019/06/26 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم عملية عسكرية تستهدف تطهير الشريط الحدودي بين العراق وسورية.

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