2019/06/26 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسمها 75 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي، فيما اشارت إلى تزايد ملحوظ في عدد جلساتها.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية حزيران 24 جلسة، بمعدل جلسة واحدة اسبوعياً”.واضاف الساموك، ان “هذا العدد من الجلسات يعد قياسياً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العليا: حسم 75 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العليا: حسم 75 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).