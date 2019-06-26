2019/06/26 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، بالتشاور مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أغيري، استبعاد لاعب المنتخب عمرو وردة بشكل رسمي من صفوف “الفراعنة” في أمم أفريقيا 2019 لأسباب سلوكية.وقال أبو ريدة في بيان رسمي، إن “استبعاد صانع لعب أتروميتوس اليوناني من تشكيلة الفريق جاء في إطار الحفاظ على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد لاعب من منتخب مصر لاسباب سلوكية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد لاعب من منتخب مصر لاسباب سلوكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).