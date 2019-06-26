2019/06/26 | 14:19

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ريال مدريد يسعى للتعاقد مع نجم بنفيكا الشاب

الاربعاء

26

حزيران

2019 :

02:15 pm

15

‏الاس | ريال مدريد يحاول أن يستغل مفاوضاته مع بنفيكا لبيع راؤول دي توماس،

من ضمان حصوله على توقيع المدافع البرتغالي الدولي روبن دياز (22 عام)

في حال ان قرر النادي البرتغالي بيعه.اللاعب لديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو، واتلتيكو مدريد مهتمين

بضمه.

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