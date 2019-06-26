العراق والأردن يوقعان مذكرة بمجال تنفيذ المشاريع وإعادة الاعمار

2019/06/26 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن توقيع العراق والأردن مذكرة للتعاون المشترك في مجال تنفيذ المشاريع وإعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية.

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