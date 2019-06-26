العطار مهنئاً الـTBI : مسيرة مشرفة من العمل المصرفي الناجح

2019/06/26 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب رئيس مجلس الإدارة لمصرف المشرق العربي الإسلامي للاستثمار غدير العطار , الاربعاء، التهاني والتبريكات إلى المصرف العراقي للتجارة TBI" " بمناسبة افتتاح مقرها الجديد وسط بغداد".

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