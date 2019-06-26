2019/06/26 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها، الأربعاء، بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل ‏الشرقي للولايات المتحدة، وبيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية.‏ وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب ‏استحقاق 1.03 دولار للبرميل، إلى 66.08 دولار للبرميل، وفق “رويترز”.‏ ولامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها وكالة خطوة برس.

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