ضغوط أميركية على الحريري أفضت لإطلاق سراح أبرز المطلوبين لبغداد

2019/06/26 | 14:20

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سومر نيوز: ذكر مسؤول عراقي رفيع في بغداد، اليوم الأربعاء، إن سلطات إقليم كردستان رفضت رسمياً تسليم المطلوب الأول للقضاء ...

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