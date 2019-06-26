تحقيق الكرخ تصدق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وابتز ‏مواطنين ‏

2019/06/26 | 14:20

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بغداد :سومر نيوز

صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الاربعاء، اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وقام ‏بابتزاز ‏مواطنين لقاء م...

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