2019/06/26 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، بالتشاور مع الجهاز الفني ‏لمنتخب مصر بقيادة أغيري، استبعاد لاعب المنتخب عمرو وردة بشكل رسمي من صفوف ‏‏“الفراعنة” في أمم أفريقيا 2019 لأسباب سلوكية.‏ وقال أبو ريدة في بيان رسمي، إن “استبعاد صانع لعب أتروميتوس اليوناني من تشكيلة الفريق ‏جاء في إطار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استبعاد لاعب بالمنتخب المصري لأسباب سلوكية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد لاعب بالمنتخب المصري لأسباب سلوكية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد لاعب بالمنتخب المصري لأسباب سلوكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).