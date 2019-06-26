التربية تعلن توجه 450 ألف طالب بالسادس إعدادي لأداء امتحاناتهم النهائية غداً

2019/06/26 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن مشاركة 465,409 طالباً من كلا الجنسين في الامتحانات ‏النهائية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018 – 2019 ، مؤكدةً استكمال مستلزمات ‏الامتحانات والتحضيرات النهائية لإنجاحها.‏ وذكرت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “هناك 465,409 طالب وطالبة ‏سيؤدون امتحاناتهم النهائية للمرحلة الاعدادية للفرعين الادبي والعلمي والخارجي

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