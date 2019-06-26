الجنائية المركزية تقضي بالسجن 15 عاما لإندونيسية بتهمة الانتماء لداعش الاجرامي

2019/06/26 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاربعاء، في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكما بالسجن لمدة 15 عاماً لمتهمة لإندونيسية ‏أدينت بالانتماء لعصابات داعش الإرهابي‎.‎

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة بالانتماء لتنظيم داعش ‏الإرهابي وأصدرت بحقها حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بعد ثبوت ما نسب إليها".واضاف، ان" المدانة التي تحمل الجنسية لإندونيسية كانت متزوجة من احد عناصر التنظيم والذي قتل بقصف لطيران التحالف ‏الدولي ودخلت الاراضي العراقية عن طريق سوريا وتحديدا الى قضاء تلعفر في محافظة نينوى".وأشار البيان الى ان" المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهمة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 ‏لسنة 2005".انتهى..م.م

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