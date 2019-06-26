بالفيديو.. حوانيت الجيش في كربلاء مثال للإهمال الحكومي

2019/06/26 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت عدسة وكالة نون الخبرية، حال (حوانيت الجيش العراقي) وسط كربلاء وما تعرض له خلال ستة عشر عاما من الاهمال الحكومي بعد عام 2003، بعد حل الجيش حينها وعلى الرغم من موقعه الحيوي الذي يربط ثلاث من احياء المدينة الا ان الحوانيت اصبحت بناية متهالكة.

وقال مختار منطقة حي رمضان جواد كاظم الزيادي، في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "على الرغم من المساحة التي تشغلها الحوانيت والتي تعادل مساحة مدرسة او اكبر والحاجة الملحة لبناء مدرسة في هذه المنطقة الا ان الجهات المسؤولة تركت هذه المساحة لتكون مكب للأنقاض".

وحسب الخرائط الرسمية فأن الرقعة الجغرافية للمنطقة تابعة لحي الموظفين الذي بين مهدي متعب، مختار حي الموظفين، لوكالتنا، ان "بناية الحوانيت استغلت للفترة من 2004 الى 2006 بيوت عشوائية تسببت في مشاكل كثيرة وتم ازالتها بعد كثرة المشاكل وتحت تهديد السلاح من اهالي منطقة حي رمضان المقابلة لها في تلك الفترة".

من جانبهم ابدوا اهالي المنطقة استغرابهم من ترك مثل هكذا مساحة في موقع مميز بدون استغلال خدمي او استثماري وفي منطقة قريبة من مركز المدينة.

يذكر ان على بعد خطوات من هذا بناية حوانيت الجيش توجد مدرسة ابتدائية "ثلاثية الدوام"، مدرسة الاسكندرونة الابتدائية للبنات، مدرسة العامل الابتدائية للبنين، ومعهد سياحي مسائي، لعدم وجود ابنية مدرسية في المنطقة.

اسامة الخفاجي - كربلاء

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