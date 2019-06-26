النجف تخصص مبالغ مالية لاكمال المستشفى الالماني وتستعد لافتتاحه نهاية 2019

2019/06/26 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة النجف الأشرف، الأربعاء، عن تخصيص مبالغ مالية لإكمال “المستشفى الالمانية” الذي وصلت نسبة الانجاز فيه إلى 95%، مرجحا افتتاحه نهاية العام الحالي.وقال عضو المجلس علي الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة النجف الأشرف قرر خلال اجتماعه الدوري تخصيص مبالغ مالية للمرحلة النهائية لمشروع مستشفى النجف التعليمي العام الذي يعرف […]

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