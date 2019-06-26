صلاح يبحث عن هدفه الأول ببطولة أفريقيا في لقاء الكونغو

2019/06/26 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه انظار عشاق محمد صلاح الى ستاد القاهرة الدولي الذي سجمع منتخبي مصر و الكونغو الديمقراطية،في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 من تموز المقبل.

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