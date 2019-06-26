الكعبي يحث الحكومة على زيادة الاهتمام ببرامج التحول للحكومة الالكترونية

2019/06/26 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، التشريعات الخاصة بقطاع المعلومات والاتصالات والحكومة الالكترونية والبيانات الرقمية من اولويات عمل مجلس النواب للدورة الحالية.

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