ضبطت صواريخ وعبوات ناسفة في مضافة لداعش في الموصل

2019/06/26 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية مضافة وضبطت بداخلها صواريخ غراد في الموصل .وذكر بيان لمديرية الاستخبارات ” بعملية نوعية نفذت وفق معلومات أستخبارية دقيقة داهمت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية أحد المنازل المهجورة في قرية المجتلة بقضاء القيارة في الموصل وضبطت بداخلها ، 3 صواريخ غراد ، و 4 قاذفات محمولة على الكتف ( بازوكا […]

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