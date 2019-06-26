2019/06/26 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل "العهد نيوز" مجلس محافظة ذي قار يصوت على إقالة المحافظ يحيى الناصري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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