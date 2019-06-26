عبد المهدي: الدرجات الخاصة تراكمت منذ حكومة المالكي

2019/06/26 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن عدد المناصب التي تدار بالوكالة ضمن ملف الدرجات الخاصة الذي أثار الكثير من الجدل

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