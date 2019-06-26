طالبان تعترف: نحن قتلنا الجنديين الامريكيين يوم امس

2019/06/26 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم طالبان يوم أمس على قافلة لجنود الجيش والقوات المحتلة في منطقة “تريو سلطان” بمديرية سيداباد بولاية ميدان وردك.حسب الخبر استمر الهجوم حتى الساعة الخامسة عصرا، مما أسفر عن تدمير مدرعة بشكل كامل، ومقتل جندي أمريكي وجندي على الفور، وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة.وقتل اثنان من العسكريين الأمريكيين في أفغانستان، يوم الأربعاء، حسبما...

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