إخماد حرائق جديدة في نينوى وواسط وديالى والبصرة

2019/06/26 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد عدد من الحرائق في بساتين وحقول للحنطة في نينوى وواسط وديالى والبصرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

واوضحت المديرية في بيان، ان فرق الدفاع المدني أخمدت حريقين في قريتي الزركة وأبو شويحة التابعتين لناحية المحلبية في نينوى، اضافة الى إنقاذ مساحة كبيرة من الحنطة غير المحصودة في قرية التويم التابعة للناحية المذكورة، مشيرا الى السيطرة ايضا على حريق لأراضٍ زراعية بناحية جديدة الشط في محافظة ديالى.

واكد البيان إخماد عدد من الحرائق في المحافظات الجنوبية من خلال السيطرة على النيران التي نشبت في حقول القصب في محافظة واسط، وإخماد النيران التي نشبت في خمسة محال للمواد الغذائية في البصرة، دون الإشارة الى أية اضرار بشرية.

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