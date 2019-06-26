2019/06/26 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء قرارها فتح سفارة لها في رام الله، مضيفة أن وفداً من وزارة الخارجية سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.عرض الصورة على تويتر وقالت الخارجية العمانية في بيان لها: “استمراراً لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطنة عمان تعلن فتح سفارة لها في الأراضي الفلسطينية النعيم نيوز.

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