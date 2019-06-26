سماء العراق مع موعد “خسوف للقمر” بنسبة 60%.. هذا موعده

2019/06/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حسب ما تشير اليه الحسابات الفلكية فأن العالم بأنتظار ظاهرتين فلكيتين مميزتين الشهـر القادم.وبحسب تقارير صحفية، فأن الاولى كسوف كلي للشمس يوم 2 يوليو لن يُشاهـد في العراق والدول العربية، وستكون ذروة الكسوف الكلي في تمام الساعة 19:23 م بتوقيت غرينيتش .وسيشمل الانحاء الغربية من امريكا الجنوبية وجنوب المحيط الهـادي […]

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