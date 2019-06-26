اتحاد الكرة يعلن عن الراعي الجديد لقمصان اسود الرافدين

2019/06/26 | 15:24

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بغداد:سومر نيوز

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن الشركة الراعية لقمصان المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقال م...

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