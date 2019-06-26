واشنطن تكشف عن تورط مسؤولين عراقيين بتسلم رشى من شركة خدمات نفطية

2019/06/26 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة العدل الأميركية، ان شركة "تكنيب اف ام سي" استخدمت شركة وسيطة مقرها إمارة موناكو لدفع رشى لسبعة مسؤولين على الأقل في وزارة النفط العراقية وشركتين بين عامي 2008 و2013.

وذكرت الوزارة في تقرير لها نشر أمس الثلاثاء، 25 حزيران 2019، أن شركة الخدمات النفطية "تكنيب اف ام سي" وافقت على دفع مبلغ إجمالي قدره 296 مليون دولار كتسوية في قضية تتضمن اتهامات للشركة بدفع رشى في العراق والبرازيل، بحسب ما نقلته "فرانس برس".وأكد المدعي العام الفدرالي في المنطقة الشرقية في نيويورك ريتشارد دونوهيو، ان "النتيجة تشكل دليلا على أن واشنطن ستلاحق كل من يسعون للفوز بعقود عمل عبر دفع رشى لمسؤولين أجانب سواء كانوا أشخاصا أو شركات".وكان الفرع الأميركي لشركة "تكنيب اف ام سي" قد أقر بانتهاك قانون "مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة" الأميركي مرة واحدة، بينما أشادت وزارة العدل الأميركية بـ"المساعدة الكبيرة" التي قدمتها حكومات أستراليا والبرازيل وفرنسا وغيرنزي (جزيرة في بحر المانش/القناة) وإيطاليا وموناكو وبريطانيا.وتطبق 43 دولة قوانين تجرم دفع الرشى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود عمل، إلا أن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر معاقبة للفساد الدولي.وبموجب التسوية تعهدت الشركة ومقرها لندن بفرض "ضوابط داخلية صارمة" وبالتعاون مع التحقيق الجاري، ومن أصل المبلغ الذي وافقت "تكنيب" على دفعه ستسدد الشركة 214 مليون دولار للسلطات البرازيلية التي رفعت دعوى موازية ضدها.وهذه هي المرة الثانية في غضون أقل من عشرة أعوام التي تسدد فيها شركة تابعة لـ"تكنيب" مئات ملايين الدولارات بسبب اتهامات بدفع رشى لجهات أجنبية، حيث سبق ان وافقت في العام 2010 على دفع 240 مليون دولار لتسوية قضية دفع رشى في نيجيريا.

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