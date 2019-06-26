الإعدام لمدان من داعش شارك بإبادة ايزيديين في الموصل

2019/06/26 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدرت محكمة جنايات نينوى، الأربعاء، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بالانتماء الى تنظيم داعش والاشتراك بجرائم القتل والخطف بحق مواطنين ايزيديين.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحفي أن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات نينوى نظرت قضية أحد المدانين وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت بعد اعترافه باعدام وقتل مواطنين من الطائفة الايزيدية والاشتراك بخطف نساء من الطائفة نفسها".واضاف البيان أن "الإرهابي كان يرتدي الزي الافغاني ويحمل السلاح والعمل بما يسمى الشرطة الاسلامية التابعة للتنظيم كما شارك بالمعارك ضد القوات الامنية في قضاء سنجار وخصوصا في مجمع العدنانية والقحطانية والجزيرة ودوميز وقرية كوجو".وأشار إلى أن "الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح امام المحكمة واخبار (والده) بانتماء (ابنه) لتنظيم داعش واقوال الشهود ووفقا لاحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".‏

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