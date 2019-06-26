تاس الروسية : 2000 من اطفال الدواعش مازالوا في العراق وسوريا

2019/06/26 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف ناشطون في مجال حقوق الانسان في الشيشان ، الاربعاء، أن لديهم معلومات تؤكد وجود 2000 طفل من ورسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق موجودين حاليا في مخيمات اللاجئين في العراق.ونقلت وكالة تاس الروسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن رئيسة منظمة الهدف الشيشانية خيدا سارتوفا قولها إن “المنظمة سجلت اكثر من […]

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